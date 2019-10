Después de la puñalada de Kiko Jiménez subiendo a la palestra de nominados a Mila Ximénez, la colaboradora ha querido dejar claro lo que piensa de la situación en la sala de pensar de la casa de Guadalix. El novio de Sofía Suescun le ha explicado por qué tomó esa decisión junto a El Cejas, que tanto le ha decepcionado y ella ha tenido la oportunidad de responderle. La colaboradora de 'Sálvame' ha reconocido que al principio del concurso veía a Kiko como su "protector" y es por eso que le ha dolido tanto la manera en la que le ha metido en las nominaciones: "Dijiste que era con la que menos querías estar y la que menos confianza te daba". Por su parte, el consejero del amor no considera que la haya "traicionado". Además, le ha intentado explicar las razones por las que decidió sumarla a la nominación: "Quería salvar a Irene y pensaba que eras la única que podía arrastrar a Dinio o Adara a la expulsión".

También al concursante no le parece bien que Mila Ximénez no se tomara con "deportividad" la noticia, algo que ella ha justificado con las duras condiciones en las que viven en la casa no ayudaron: “En la calle te lo tomas con deportividad, aquí no”.

Mila Ximénez lo ha pasado fatal esta última semana y unos de los grandes culpables ha sido Kiko Jiménez: "Ni te has enterado de los ataques de ansiedad que he tenido porque los he disimulado". Finalmente ha criticado la estrategia que está siguiendo el concursante: "Estás jugando a que te bailen el agua y a tener a tu grupo controlado".

Después de la larga conversación, ninguno de los dos participantes ha cerrado la puerta a una posible reconciliación: "Aquí pasas de llevarte fatal, a que en cualquier momento renazca la amistad", ha reflexionado Kiko Jiménez.