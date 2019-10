Ha llegado un nuevo capítulo de 'Mtmad: Original Aurah', como cada jueves, la ex de Jesé, que acaba de sufrir un accidente de tráfico, responde algunas preguntas de sus seguidores y esta vez le han preguntado por su pecho. Aunque ella ya confesó en otro vídeo todas las operaciones que se había realizado, en esta ocasión aclara cuál es el problema que tiene con sus prótesis. La ex gran hermana llevaba un tiempo sufriendo molestias y la respuesta del médico fue que en ese momento no era necesario realizar ninguna operación y que con que se tomara antiinflamatorios era suficiente.

"Yo tengo la prótesis por delante del músculo, es redonda, no es anatómica, tengo la glándula mamaria por delante también", explicaba Aurah Ruiz. "Hace una semana me hice una eco de mamas y salió que la prótesis estaba totalmente deteriorada y a parte de que están las dos deterioradas tengo la izquierda rajada".

Además, no es el único problema que tiene: "La prótesis va metida en un bolsillo, y el bolsillo está totalmente abierto". También ha explicado que el tipo de prótesis que tiene pueden producir cáncer de mama y hay estudios que corroboran un alto porcentaje de casos.

"Me tengo que operar. Esto me lo ha dicho un especialista en mamografía. Llevo 7 años operada, lo máximo son 10 años y el consejo que me ha dado es que me las quite y mi cirujano me dijo que no", aseguraba la colaboradora. Aurah ha mostrado que es capaz de poner su pecho izquierdo en un lateral, algo que no puede hacer con el derecho. Lo que está claro es que para el bien de su salud, la ex de Suso tendrá que retirarse las prótesis cuanto antes, ¿Pensará en ponerse más cantidad la próxima vez?