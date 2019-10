Si pudiéramos poner físicamente a Isa Pantoja con su yo de hace apenas, pongámosle, 3 años, alucinaríamos mucho. Su cara, y su cuerpo en general, han pasado muchos retoques en los últimos tiempos, y poco a poco ha ido perdiendo sus rasgos peruanos hasta el punto de estar, quizá, demasiado estirada. No contenta con su aspecto, Isa ha decidido pasar por una conocida clínica estética del centro de Madrid para hacerse un nuevo retoque, que esta vez ha pasado por su nariz para hacerla más recta y estilizada... y no, no es una rinoplastia, porque en apenas diez minutos ¡ha salido de la consulta con una napia nueva!

La hija de Isabel Pantoja, según ha explicado su doctor en las 'Instagram Stories' de la cantante de 'Ahora estoy mejor', se ha sometido a un tratamiento llamado 'Rinolux', que no es otra cosa que remodelar la nariz a base de inyecciones de ácido hialurónico para rellenar determinadas zonas y conseguir, así, una nariz más recta. Algo similar vimos que se había hecho, por ejemplo, el ex superviviente y empresario Eliad Cohen, pero en su caso era bastante más evidente que en el de Isa, que horas después, según compartía en sus redes, salía a cenar con Asraf, unos amigos y su nariz nueva, que parecía tan natural como siempre.

Eso sí, si nos paramos a comparar su cara en, por ejemplo, 2015, a la de ahora... el cambio salta a la vista:

Isa, tan tranquila

A pesar de que su familia está como el rosario de la Aurora, ella parece muy tranquila y sosegada a juzgar por lo que hemos visto: mientras su madre sigue preocupada por ella (y, según afirma Belén Esteban, Isa no le coge ni el teléfono), su hermano continúa pagándole con la misma moneda de desaires y ahora se le ve mucho más unido a Omar Montes que a su propia hermana...