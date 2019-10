Oriana Marzoli ha puesto rumbo a Ámsterdam y no ha podido estarse quieta. La ex tronista de 'MyHyV' no ha hecho más que poner un pie en Holanda y ya ha cometido una ilegalidad que podría acarrearla problemas ¡si la pillan! Aunque esto último no es tan fácil. La joven ha viajado a este país en busca de desconectar y cargar pilas (experta como es ella en viajar y hacer maletas, algo que ya nos demostró), y lo primero que ha hecho tras aterrizar ha sido coger el tren para poder llevar sus maletas al hotel, algo por lo que no ha pagado billete. ¡OMG! "Vosotros sabéis que soy una persona súper mega legal y que siempre sigo las normas, pero es la primera vez en mi vida que no he pagado un billete para el tren", aseguraba mientras enseñaba que el vagón estaba totalmente vacío.

Toda una aventura para Oriana, que no hacía más que pregonarlo en el tren: "Estoy muy nerviosa y no quiero que venga el señor éste del billete", decía refiriéndose al revisor. Y es que en este país extranjero, igual que en España, si te pillan sin billete, además de echarte del tren ¡te toca pagar multa de unos 40 euros!

Mtmad

A la influencer, sin embargo, no le tocó comprobarlo: al salir, ella y su acompañante salieron rápidamente tras la única pareja que les acompañaba en el vagón sin tener ningún incidente. "Estoy temblando todavía. Esto no lo había hecho nunca y estoy muy nerviosa. No paraba de pensar que nos veían", aseguraba la joven a su compañero al cruzar los tornos y bajarse en Ámsterdam.

Una vez allí, Oriana empezaba su aventura por Holanda, en la que ha aprovechado para visitar el Barrio Rojo y experimentar cosas nuevas, como ver un espectáculo sexual en directo, algo que finalmente no pudo hacer: "Había una cola enorme. Si hubiera estado tan salida, habría esperado, pero tampoco tenía tantas ganas. Tenía solo curiosidad", confesaba al día siguiente desde el hotel.

Mtmad

En su visita por Holanda, Oriana nos ha dejado también otros momentos divertidos, como su primera vez en diez años que montaba en bicicleta o su excursión por las calles de la ciudad, en las que ha destacado hasta la curvatura de los edificios. Y es que está claro que la joven está disfrutando de maravilla con esta nueva aventura.