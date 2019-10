¿Sabes quién es su superamiga? ¡Kendall Jenner!

Bella Hadid es la hermana pequeña de Gigi Hadid.



La pequeña de las Hadid está de enhorabuena... Pero no pienses mal, no hablamos de cigüeña, sino de cumpleaños. Bella cumple 23 impresionantes años, hoy, 9 de octubre, lo hace por todo lo alto. No solo ha sido una de las estrellas de la Semana de la Moda de París, donde ha triunfado con los nuevos diseños de Miu Miu, sino que ha querido estrenar años con nuevo look. Se ha despedido de su rubio natural para darle la bienvenida a los 23 de en morena y, francamente, está igual de impresionante. Y es que la que es guapa...



Aunque nació en Los Ángeles, el 9 de octubre de 1996, y, por tanto, tiene la nacionalidad norteamericana, es de ascendencia palestina y holandesa. Eso explicaría el color de ojos, su pelo rubio... Y al igual que su hermana mayor, Gigi Hadid, es modelo (en la foto de abajo). De casta les viene porque su madre es la exmodelo Yolanda Foster. Su padre, en cambio, es promotor inmobiliario. Hablamos del multimillonario Mohamed Hadid.

Tuvo que abandonar su sueño de ser una amazona profesional (iba a participar en los Juegos Olímpicos de 2016) debido a la dolencia crónica que sufre, la enfermedad de Lyme (transmitida por una garrapata).

La amistad entre Bella y Kendall Jenner nació fuera de las pasarelas: "Éramos íntimas en la escuela secundaria". Seguro que la hermana de la Kardashian sabe el pasado oscuro de Bella y sus problemas con la Justicia... Con 17 años fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol...



Al igual que su amiga y su hermana, se decantó por el mundo de la moda, aprovechando su espectacular físico. Debutó como modelo en la Barcelona 080 para la marca Purificación García. En 2016 cumplió otro de sus sueños: desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show.



En el amor no ha tenido mucha suerte. Y es que tras cuatro años de relación intermitente, Bella y el cantante The Weeknd han puesto punto y final a su noviazgo otra vez. Igual ahora, a los 23, encuentra a su media naranja, o no. Pero seguro que los 23 los celebrará por todo lo alto. ¡Muchas felicidades!