La novela 'Lety la Horrible y el internado diabólico' saldrá a la venta e l 15 de octubre.

l 15 de octubre. Mientras lo escribía en 2008, su novio Bobby desapareció misteriosamente y Leticia plasmó esa experiencia, entre lágrimas, en la novela.

Que Leticia Sabater es una auténtica caja de sorpresas ya lo sabíamos, pero desde que este verano supimos que estaba fraguando la idea de publicar una novela de ficción lo vimos todavía más claro. Ahora que este proyecto se convierte por fin en realidad, la presentadora y cantante está feliz a rabiar y nosotros contando las horas para ir a la librería a compararlo. Si tú también vives ese 'sinvivir', tranquilo porque 'Lety la Horrible y el internado diabólico' saldrá a la venta el próximo 15 de octubre. Mientras esperas, no te pierdas todo lo que Leticia Sabater nos ha desvelado sobre cómo ha gestado a este pequeño retoño literario.

Cedida Leticia Sabater

La autora (sí, así es, y el mérito es el mérito) presenta este libro como un ejemplo de superación personal. “Esta novela de ficción la escribí en 2008, en ese año todas las editoriales me decían lo mismo: que era una historia sorprendentemente buena pero muy arriesgada de publicar en ese momento. Yo nunca me he rendido y ahora por fin ve la luz”, explica la autora (repetimos que nos ha molado) del éxito musical 'La salchipapa'.

Ediciones Hidroavión

Aunque la historia de la protagonista, una niña muy especial de pelo azul natural abandonada en Nueva York al nacer en la basura y adoptada por un matrimonio millonario tras pasar por un internado, no está basada en la vida de Leticia Sabater, ella sí reconoce que tiene algo personal. “Yo he vivido en primera persona dos de las sensaciones más fuertes y dolorosas que se pueden vivir, y he podido plasmarlas de una manera muy certera al haberlas sufrido también: el bullying y la desaparición de mi novio justamente mientras escribía uno de los capítulos con un tema similar. Fue durísimo escribir entre lágrimas y más lágrimas ese capitulo mientras lo vivía en carne propia”, relata la cantante.

Leticia Sabater

Está claro que Leticia Sabater se ha dejado la piel en este proyecto que llevaba 11 años en un cajón hasta que ediciones Hidroavión se animó a sacarlo a la luz. ¿Por qué? (sí, aquí también nos lo preguntamos) Pues, según ellos, porque en este libro, ilustrado por David Kholer, “descubrimos a la Leticia más inocente, sincera y vulnerable”.

Pero además el esfuerzo literario de Leticia tiene un objetivo claro y, según ella nos cuenta, es mandar mensajes con moraleja a los lectores como de que “de la nada puedes llegar a ser el/la más grande”. Venga va, dejaros de prejuicios y dar un voto de confianza a la faceta literaria de Leticia Sabater. Ah y ojo que se nos olvidaba otro notición, en diciembre promete que volveremos a tener villancico navideño by Leticia.