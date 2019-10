Cada vez que pensamos en Sofía Suescun nos viene a la mente aquella protagonista de la telenovela juvenil 'Rebelde' Mía Colucci, y sobre todo su mítica frase: "Qué difícil es ser yo". Y es que, además de compartir drama vital, lo cierto es que Sofía Suescun es una sufridora en el amor: ha sufrido con Hugo Paz (por celos), con Suso (por cuernos), con Alejandro Albalá (por vago, según ella)... y ahora con Kiko Jiménez ¡por cuernos otra vez! La ganadora de 'GH 16' parece no elegir bien a los hombres, es un hecho, pero ahora ha vuelto a su vida uno que le hacía mucho tilín... y podría volver a haber llama entre ellos.

Creo que hasta aquí he llegado. https://t.co/4ZvuaaEiBB — SOFIA💫 (@sofiasuescun) October 7, 2019

Hablamos, cómo no, de Logan Sampedro: ambos coincidieron en 'Supervivientes' en la edición en la que Sofía ganó y él quedó finalista justo por detrás de ella, y allí hubo un tonteo de lo más interesante que 'MYHYV' ha hecho resurgir mientras ella ponía a parir a todos sus ex en el programa... menos a él: "Y a ti Logan, cariño... Es que madre mía, este chico, es que lo quiero", afirmó mientras le daba un abrazo delante de todos los presentes.

Mediaset

"Yo, Toñi, con este chico, cuando estaba en 'Supervivientes', sentía cosas súper especiales. A mí me hacía sentir única, me cuidaba. De verdad, no sé por qué nunca tuvimos nada fuera", señaló antes de añadir: "Yo a Alejandro le dije que bueno... que estaba jugando, que no se preocupara, pero era para justificarme y era totalmente mentira. Todo lo que hacía con Logan era real, y él lo sabe". Logan estaba encantado con sus palabras, y auguramos que no va a ser más que cuestión de tiempo que veamos a estos dos tontear mucho más. Al fin y al cabo, Sofía ya ha dado prácticamente su relación con Kiko por rota al ver el tonteo que se trae con Estela Grande en la Casa de 'GH VIP 7'... ¿Renacerá el amor?

Mediaset

Maite Galdeano apuesta por esa relación

Por otro lado, parece que Maite Galdeano, madre de Sofía, estaría encantada de que ese amor renaciera: "Este chico, Logan, sí que me habría encantado para mi Sofía. Yo soy experta en oler las almas, y este chico es buena persona y cuida mucho de ella. Y por cierto, eres muy guapo", afirmó antes de darle dos besos en le plató de 'MYHYV'. ¡Veremos qué pasa...!