Regalos que no se pueden envolver!!!! Gracias a todos y cada uno de @myhtv y a ti @albacarrillooficial para el resto me aplico la canción de @alaskaoficial #Fangoria “-a quien le importa lo que yo haga, a quien le gusta importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiare....-“