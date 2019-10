¿Por qué los famosos se empeñan en 'dar el cante'? Semana tras semana no dejan de sorprendernos y siempre les pillamos en algún renuncio: un mal gesto, un 'outfit' desastroso, una postura poco ortodoxa, una actitud un tanto extraña...

Vamos que sin proponérselo siempre nos dan un motivo para incluirlos en una de nuestras secciones favoritas: 'El horror de la semana'. Y es que nos siguen poniendo los pelos como escarpias con sus 'salidas de tono'. ¿En qué estarán pensando nuestras 'celebs'? ¿Todavía no saben que siempre hay una cámara indiscreta dispuesta a pillarles en su peor momento?

Esta semana lidera nuestro particular ranking del horror una vieja conocida, porque no es la primera vez que se encuentra en una situación similar. La más horrible de la semana es la cantante Rita Ora. No sabemos si quería imitar a la mujer de rojo o protagonizar el anuncio de EVAX pero desde luego su estilismo se las trae. Desde luego, no puede negar que le gusta el rojo. ¡Y mucho!

Aunque no es la única que nos ha dejado ojipláticos. Bruce Willis, Jason Momoa o Cardi B también quieren arrebatarle el cetro a Rita. ¡Juzgad vosotr@ mismos!



El dedo acusador de Jason Momoa

Agencias

Ha pasado de ser un Khal temido y respetado por todo quisqui y el heredero del reino submarino de Atlantis, a señalar con el dedo por la calle y, encima, amenazar con hacer fotos. ¡Qué feo, Jason!

Hailey Bieber, ¡hasta el gorro!

Agencias

Ya dice el refrán que "dos que duermen en el mismo colchón..." Vamos, chica es lo que tiene haberte casado con Justin Bieber, que al final te acabas poniendo los gorros como él: hasta la frente para que la piel respire lo justico. Mal, Hailey, mal.

Rita Ora, ¿'ora' de cambiarse?

Agencias

Gafas, boina, blazer, camisa, pantalón... El total look que ha elegido la cantante Rita Ora es fetén si una quiere hacer un anuncio de higiene íntima. Pero es que la cantante de origen británico se ha puesto hasta unos guantes de látex rojos. ¿Qué iría a hacer después la chiquilla?

¿De qué se ha disfrazado Cardi B?

Agencias

Sin entrar en los ‘peletes’ que se ha plantado en las mangas, ¿qué lleva la rapera, actriz y compositora estadounidense, Cardi B en la cabeza? ¿Es una lámpara? ¿Es un plato hondo?



Bruce, no vas en patinete sino en bici

Agencias

A ver si Bruce Willis se apunta a algún cursillo de cómo montar en bici correctamente, que de tanto impulso que coge el señor se va a comer el suelo...