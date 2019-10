Si Sofía Suescun pone un circo, le crecen los enanos. Es un dicho español que nos viene muy al hilo de la situación que está viviendo la ganadora de 'GH 16', y es que ya no sabemos si su vida amorosa se puede volver más dramática. A pesar de que ella lo ha dado todo por su relación con Kiko Jiménez, parece que el que fuera novio de Gloria Camila Ortega ahora bebe los vientos por otra: ha sido entrar en la Casa de 'GH VIP 7' y buscar un hombro en el que apoyarse... que no ha sido otro que el de la guapa Estela Grande, y aunque ambos se empeñan en decir que sólo son amigos, sus cariñosísimas actitudes dicen otra cosa.

Pues bien, si parecía que Sofía, que va llorando por las esquinas viendo cómo su churri se enamora día a día de otra, ya tenía suficiente, agarraos los machos, porque ahora han salido a la palestra los ex de la Suescun ¡y la han puesto de vuelta y media! Vamos, que el karma tiene vía de ida y vuelta, y según ellos ahora le está tocando recibir a ella: "Le están pagando con la misma moneda", afirmó sin miramientos Hugo Paz desde el plató de MYHYV.

Mediaset

Según Hugo, todo es un montaje como una catedral... pero que le está saliendo regular a Sofía porque Kiko se está pillando de verdad por Estela: "Yo pienso que Sofía le dijo a Kiko antes de entrar a 'Gran Hermano': 'Mira, entra a la casa tontea un poco con una y así hago yo un poco de dinero'", comentó, y es que, según ha afirmado en muchas ocasiones, a Sofía y a su madre "sólo les gusta el dinero".

Superados los insultos (Sofía le llamó en vivo y en directo 'cortito mental'), Alejandro Albalá también entró al trapo: "Yo he vivido lo mismo, y a mí me llama la atención cómo ella pueda mirar los vídeos con esa frialdad. Yo no podía ni mirar los vídeos", dijo refiriéndose al tonteo de Sofía con Logan en 'Supervivientes', y añadió, igual que Hugo, que Kiko está jugando pero que no quiere admitir que Estela le gusta: "A mí esta excusa de que está en un reality me sobra. Yo tuve algo con Ylenia (en 'GH DÚO') y no fue a más porque me acordaba todos los días de Sofía. Precisamente me negué a besarla por ella (Sofía). Eso era amor de verdad", sentenció Alejandro ante una Sofía que no sabía muy bien qué responder, aunque le dejó claro a Alejandro que lo suyo con Logan sí fue real: "Yo a Alejandro le dije que bueno... que estaba jugando, que no se preocupara, pero era para justificarme y era totalmente mentira. Todo lo que hacía con Logan era real, y él lo sabe".

Ay, Sofía, ¡que esto huele a despecho que tira para atrás!