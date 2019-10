Cuando una persona ha tocado techo en la televisión, ha hecho portadas en revistas y ha sido noticia día sí y día también, es complicado salir de la rueda de la fama y tratar de tener una vida completamente anónima. Sin embargo, algunas personas lo han conseguido, y Nuria Bermúdez es una de ellas. Tras su paso por 'Crónicas Marcianas' y sus relaciones con Rodríguez Menéndez o el futbolista Dani Güiza (con el que tiene un hijo en común), Nuria se alejó de los focos para centrarse en su faceta como madre y una profesión menos movidita: agente de la FIFA. Allí triunfó, pero su vida ha cambiado mucho recientemente...

Nuria reaparecía en el programa 'Espejo Público' este lunes 7 de octubre, donde ha hablado del giro de 180 grados que ha dado: "Me ha decepcionado el mundo del fútbol, ya no soy agente de jugadores porque implica muchos gastos y viajes. Soy una mujer de mi casa y me dedico a cuidar de mi hijo. Ahora en vez de vender un jugador te vendo un robot de cocina", decía entre risas.



Su paso por la tele lo recuerda con cierto cariño, pero no volvería a pasar lo que pasó entonces: "Por la tele se paga un peaje demasiado caro que te lleva a tener trabajos que no estaban nada relacionados con la tele", recordaba sin querer entrar en detalles, aunque ahora se ve más fuerte psicológicamente y sí le gustaría volver, aunque, como dice ella, a colaborar esporádicamente pero en un plano más anónimo, no siendo tan personaje: "No quiero exponer mi vida en televisión. No todo vale", señalaba con dureza.

Cristiano Ronaldo, en el recuerdo

Nuria 'Ber', como se la conocía en sus años más mediáticos, también fue conocida por tener supuestos romances con grandes futbolistas como David Beckham o Cristiano Ronaldo, y precisamente de éste último ha hablado sin tapujos: "Ahora le veo más persona que antes. No ha cambiado nada", apuntaba.