En la pasada temporada, Santi Millán desafiaba al frío en el plató de 'Got Talent' y se quedaba casi pelota picada. Se calzó unas mallas de lo más apretadas y a presumir de abdominales... y es que al presentador del 'talent show' nada le para, y si vienen unos concursantes enseñando cachita, él los trata de superar. No hay retos para él... Aunque esta vez ha sido sin querer. Un grupo de bailares, ‘KFT’ llegaba al programa para mostrar un número nunca visto en el programa, y es que en sus pies llevaban unos 'patines saltadores', algo que llamaba la atención del jurado y del mismísimo presentador. Tanto que no dudaron en pedirles probarlos... ¡Y se lanzaron al escenario a saltar!

Al final, todos menos Risto acabaron dando brincos en el escenario. Pero, tal fue la efusividad de Santi Millán al probar este artilugio que acabó perdiendo los pantalones en pleno directo. ¡ALERTA HOT!

Telecinco

Pero no os creáis que Santi se ha preocupado al perder los pantalones, ¡ni mucho menos! Ha tardado en subírselos porque el presentador lo que menos tiene, desde luego, es vergüenza.

Eso sí, no todo fue color de rosa esa noche. Santi protagonizó una tensa discusión con Risto Mejide, tanto que el publicista acababa abandonando las instalaciones del programa sin votar: "Me voy a mi casa, ¡buenas noches!", gritaba a cámara mientras se marchaba. Si es que en esto de la televisión nunca se sabe...