Hace unos días, Angelina Jolie acudia juntos a cinco de sus seis hijos al estreno de la película 'Maléfica: Maestra del Mal'. No es la primera vez que la actriz elige como compañeros de alfombra roja a sus hijos. Esta vez lo ha hecho en Italia, con dos de sus hijos. También, lo hacía en el estreno de 'Dumbo'. Angelina siempre prefiere que alguno de sus seres queridos vayan junto a ella en este tipo de eventos. Pax, Shiloh, Zahara, Knox y Vivienne estuvieron junto a su madre. Únicamente falto el mayor de los hermanos, Maddox que no pudo acudir al encontrarse en la Universidad Yonsei en Corea del Sur cursando sus estudios de bioquímica.

gtres

En ambas ocasiones, la familia eligió ir de oscuro para el estreno. Bastante acorde con la temática de la película. Angelina opto por un vestido de Versace de forma asimétrica y abrochado en la cintura con un broche de escorpión.

Para este acontecimiento, la actriz se mostró muy sonriente y en sintonía con sus acompañantes. Su hijos estuvieron bromeando con su madre en todo momento durante la alfombra roja. Angelina también posó sola.

A pesar del sufrido divorcio que ha vivido Angelina, con el que ya no es su marido Brad Pitt, hemos podido ver que la actriz siempre muestra su mejor parte en el lado profesional. Y es que solo hay que verla y junto a sus hijos, pues mejor que mejor.



Gtres

Cabe recordar que desde 2013, la actriz no lo ha tenido precisamente fácil. Entre ese año y 2015 se tuvo que someter a varias operaciones para reducir sus posibilidades de padecer cáncer de mama y ovario. Y es que Angelina tuvo que tomar la difícil decisión de realizarse una doble mastectomía porque los médicos se lo aconsejaron porque su herencia genética aumentaba notablemente el riesgo de que padeciera la enfermedad.

Después en 2016 se divorció del que era el hombre de su vida lo que hizo que estuvieran en el foco mediático durante meses. Sobre esa dura etapa Angelina habló en una entrevista a Madame Figaro y declaró: "Fue un momento complicado, en el que ya no me reconocía, donde me sentía más pequeña, casi insignificante. Sentí una profunda y auténtica tristeza, me dolió".