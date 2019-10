Sofía está destrozada debido al concurso que está haciendo su, todavía novio, Kiko Jiménez. La dos veces ganadora de realities se siente humillada por culpa de todas las imágenes que ve día a día protagonizadas por el supuesto roneo de Kiko y Estela. "Me da vergüenza" decía Sofía refiriéndose a la actitud de Kiko. "He borrado las fotos de kiko y así me desvinculo de él completamente". Y es que, los dos concursantes se les ve cada día más unidos. El programa de Sálvame ha llegado a enseñarle a Sofía unos videos un tanto fuertes. Supuestamente Kiko le está tocando un pecho a su compañera y complice de este romance Estela. Cosa que ya le faltaba por ver a Sofía.

Sofía cree que cuando salgan del concurso, tanto él como Estela, le explicarán a sus parejas que todo era para generar videos en el programa, pero Sofía no quiere perdonárselo. Diego Matamoros también está pasando uno de sus peores momentos. Los compañeros de Sálvame han acampado a la puertas de su casa para poder hablar con él. Se encuentra bastante afectado. No para de llorar y siente mareos.

Maite, la madre de Sofía no ha querido mantenerse al margen, ya que ve a su hija peor que nunca. "Yo le doy consejos, pero no me escucha". Cree que Kiko se ha portado muy mal, tanto con Sofía como con el resto de su familia. "Ahora mismo me da completamente igual que se quede porque no quiero verle la cara", dice Sofía aconsejando a sus seguidores que se gasten el dinero en otros cosas mejores.