Era un secreto a voces. Pero, no ha sido hasta la emisión de cuarto 'Límite 48 horas' cuando se ha confirmado la participación de Pol Badía, pareja del maestro Joao, en 'GH VIP 7'. Una noticia que seguro que cae como un jarro de agua fría al vidente y a la ex concursante de 'GH 17' que aseguraron "no querer ver ni en pintura al ex boxeador porque sería un obstáculo muy grande en sus concursos". El reencuentro entre Badía y ambos concursantes promete ser de todo menos aburrido. ¿Hará buen concurso Pol o sólo entra para recuperar al adivino?

"La verdad que me apetece mucho volver a vivir esto y quiero volver a la casa que me dio a conocer", aseguró el concursante nada más pisar la casa de 'GH VIP' muy emocionado. "Espero que la gente ahora me conozca de verdad y no como hace tres años que la gente no me llego a conocer verdaderamente. Era muy inmaduro", dijo.

No sabemos cómo se desarrollará su concurso en la casa, lo que sí está claro es que fácil no lo va a tener. Además de enfrentarse a su relación con Joao tras la confesión de infidelidad que el adivino contó en la casa, el ex boxeador se reencontrará con Adara, su ex pareja. "Hace que no veo a Adara dos años, tenemos una conversación pendiente y espero tenerla aquí dentro", confesó el nuevo concursante del reality.