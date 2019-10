La relación entre Estela y Kiko está dando muchos dolores de cabeza a la Suescun. Y es que desde que el tonteo empezó, la ganadora de 'Gran Hermano 16' no dudó en reconocer que veía "algo especial" entre ambos participantes de reality. Pero, ha llegado un momento en el que la colaboradora de televisión no ha podido aguantar más la presión y ha dejado a su pareja en directo durante la emisión del cuarto 'Límite 48 horas'. Si este jueves el expulsado resulta ser Kiko Jiménez, finalmente se enterará de todo lo que ha provocado en el exterior su tonteo con Estela Grande, mujer de Diego matamoros.

"Le da todo completamente igual. Prevalece su concurso ante todo", dijo Sofía Suescun, refiriéndose a ya, según ella, su ex pareja tras escuchar que lo suyo era sólo "un amor de verano". Unas afirmaciones que, como eran de esperar, no hicieron ninguna gracia a la hija de Maite Galdeano. El programa le ha ofrecido subir a la casa de 'GH VIP' este jueves para reencontrarse con el ex superviviente, no obstante, prefirió rechazarlo.

"Estos detalles me duelen más, esa forma de dirigirse a mí. Es que no lo entiendo. Este no es el Kiko que yo he conocido fuera de la casa. No tengo nada que hablar con él. Estas actitudes me dan asco", aseguró Suescun muy cabreada. "Todos los sentimientos buenos que tenía hacia él se han vuelto malos de la noche a la mañana", afirmó la navarra, que concluyó afirmando que "a este tío lo quiero lejos de mi vida".