Sin duda, la entrada del ex boxeador a la casa de 'GH VIP 7' no va dejar indiferente a nadie. La primera en encontrarse con él ha sido Adara, ex concursantes de 'GH 17' y su ex pareja. Ambos participantes del reality se conocieron en Guadalix de la Sierra y se enamoraron perdidamente. No obstante, fuera de la casa fue diferente. Tras intentar remontar la pareja en varias ocasiones, Pol y Adara decidieron terminar su relación lanzándose varios zascas a través de sus redes sociales. Después de esto, Pol inició una bonita relación con el maestro Joao que dejó a Adara completamente perpleja.

Telecinco

"Después de dos años, nos reencontramos donde nos conocimos. Muy fuerte", dijo Badía tras la entrada de Adara a la sala. "Si me quedo, no te guardo ningún tipo de rencor. No quiero tener peleas contigo. No te guardo rencor", aseguró el actual concursante del reality. "No me guardas ningún rencor, pero en redes hablaste muy mal de mí. Y, eso me dolió mucho", afirmó la ex azafata.

Telecinco

Tras numerosos reproches entre los dos, Pol señaló que "no hablé mal de ti en ningún momento. La que habló mal de mi familia fuiste tú. Así que vamos a dejarlo". "No me puedes echar en cara lo de las entrevistas. Yo simplemente dije lo que verdaderamente había pasado en nuestra relación. Tu familia me trato muy mal. Mejor no me tires de la lengua", concluyó Adara muy dolida por recordar esos duros momento.