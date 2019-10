El maestro Joao está viviendo la experiencia de 'GH VIP 7' tan a tope que se deja llevar sin pensar que le están grabando las 24 horas del día. No obstante, parece que ya ha entrado en contacto de nuevo con la realidad gracias a la incorporación de Pol Badía, su pareja, al concurso. Aunque el ex superviviente le pidió expresamente a su pareja que no entrará al reality por nada del mundo, las confesiones más íntimas del vidente han hecho que Pol finalmente aceptará la oferta de participar en el programa. Y es que su encuentro ha sido muy emocionante. Muy atentos a sus palabras.

Telecinco

"Estoy muy nervioso, me tiembla la voz", dijo Badía nada más ver entrar al maestro a la sala donde él se encontraba. Nada más sentarse, Pol no dudó en reprocharle ciertos temas de los que había hablado en la casa. "Un tema tan íntimo como una infidelidad lo tendrías que haber hablado conmigo antes de contárselo a nadie. Me ha dolido mucho", aseguró Pol con la voz entre cortada por al emoción. "Hablabas de mí como si fuera un desconocido", añadió el ex concursante de 'GH 17'.

Telecinco

El adivino, entre lágrimas, le pidió perdón. "Lo siento mucho, no quiero estar aquí ya. Mi intención nunca fue hacerte daño. Te lo prometo", declaró Joao. "No quería que estuvieras en el concurso, que vinieras. Eso te lo dije antes de entrar", afirmó el adivino. "Lo sé, pero lo he pasado fatal y necesitaba que tuviéramos una conversación", aseguró el sustituto de Nuria MH en el reality. Lo que está claro es que ambos concursantes van a tener mucho tiempo para arreglar su relación.