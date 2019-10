Nick Jonas sigue los pasos de nuestros Bisbal, Rosario, Melendi y Vanesa Martín, ¡y se lanza a ser 'coach' de 'La Voz'! Eso sí, no será en nuestros platós... El pequeño de los Jonas Brothers será el nuevo coach en el programa de cazatalentos en Estados Unidos, que se estrenará en la próxima temporada de la primavera de 2020, así lo ha confirmado 'Too Fab'. Él mismo ha confesado que se siente muy emocionado por incorporarse al programa. "Es un grupo de personas tan increíble y no puedo esperar por ayudar a estos artistas a construir y perfeccionar sus voces únicas", explicó el intérprete en un comunicado. "¡Estoy emocionado de trabajar con ustedes y voy a ganar! Espero una victoria del equipo Nick en mi primera temporada. No puedo esperar más y sólo puedo dar las gracias a todos los que lo hicieron posible", añadió.

Getty Images

Además, Nick Jonas ha publicado un vídeo a través de su cuenta de Instagram poco después de que la noticia fuera confirmada por 'NBC', la cadena que produce 'La Voz'.

"¡Hey, estoy muy emocionado de que esto por fin se hace realidad", dijo el cantante. "No puedo esperar a que llegue el momento", añadía en el vídeo. Él está emocionadísimo pero sus seguidores aún más, ¡estamos deseando ver cómo se desenvuelve en la tele! El joven cogerá el relevo de Adam Levine, líder del grupo musical de 'Maroon 5'. Una buena nueva que llega en un gran momento para Nick, y es que atraviesa un momento ideal, al menos en terrenos de amor: Pronto celebrará un año de matrimonio con Priyanka Chopra.