Que una familia se separe está a la orden del día, pero si se trata de una familia famosa, y que además nos ha vendido siempre que la felicidad es la base de su relación, siempre llama más la atención. Jonathan y Yoli (ex concursantes de 'GH 15') son el claro ejemplo de ello, y es que este 2019 no está siendo precisamente el mejor y han vivido una verdadera crisis de pareja que les ha llevado a tomar caminos separados: él confesó que había habido terceras personas, que no se sentía bien en su relación... y su reacción fue escapar, dejando a Yoli tras unos meses en los que ella le reclamaba y él estaba cada vez más lejos.

Más tarde supimos que la relación que mostraban al público era impostada y que, aunque realmente se habían querido, los cambios que había sufrido Yoli por su nuevo papel como influencer y el trabajo drenante de Jonathan habían terminado por minar su relación... y las minas acabaron explotando. Sin embargo, ahora Jonathan, que parece haber reconducido su vida, se ha propuesto recuperar su relación... y le está costando, pero va por bien camino.

En su último capítulo para MTMad, Jonathan se ha propuesto dar su segundo paso tras pedirle a Yoli que le dijera todo lo que creía que había hecho mal... y la lista era larga, pero él, empeñado en recuperar a su mujer, ha cogido al toro por los cuernos, ha hecho autocrítica ¡y se ha presentado en casa de Yoli con un ramo de flores!

Ella, que no se creía nada, se ha cachondeado de él: "Si nunca me has regalado flores...", se quejaba ella, que ni se paraba a leer la nota que incluía: "Te lo he resumido en nada: te pido perdón y te digo que quiero mejorar, por eso estoy aquí. No te pido nada más. Arreglar las cosas. He seguido trabajando conmigo mismo...", se ponía tierno él. "Ay, Jony... no me digas eso que me va a dar una embolia", le cortaba Yoli... y se fundía en un abrazo: "Tonta, que te quiero mucho". ¡Qué bonito!

Sin embargo, la cosa no ha quedado ahí: ambos tienen que mejorar, y mientras ella pide que esté en casa, que ayude, que le demuestre el cariño aunque le cueste, que no se calle las cosas y que las exteriorice... él le ha pedido que, cuando tengan que hablar algo, no se ponga histérica, y parece que han llegado a un punto en común: "Yo sí digo las cosas en el momento, pero sé que a veces me pierden las formas. Mal: tengo que decir las cosas más sosegada", reconocía.

"Que yo no lo exteriorice, porque me cuesta, no significa que yo no te quiera. Mira, punto número 3: que no demuestro mis sentimientos. ¿Tú realmente crees que no tengo sentimientos?". "Lo he dudado mucho...", le respondía Yoli tajante. "Pero que yo no lo muestre no significa que no sienta. A lo mejor siento más que otras personas", se defendía.

Tras reconocer que iban a trabajar ambos en recuperar el tiempo perdido, Jony se ha lanzado ¡y le ha pedido una cita a Yoli! "Llegados a este punto, me gustaría pedirte una cita... para conocernos un poco", decía riendo. Ella no podía más y estallaba en carcajadas mientras asentía. Veremos cómo sale esto...