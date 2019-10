Sandra Barneda no pasa por sus mejores momentos. La presentadora no ha querido hablar sobre la ruptura con Nagore Robles, pero siempre ha tomado una actitud bastante conciliadora. No podemos saber los motivos de la separación, ya que pocas declaraciones han hecho. Lo que sí sabemos es que la cosa empezó de manera amistosa y con el tiempo se fue torciendo. Nagore dejó de seguir a la periodista en su cuenta de Instagram. La colaborado de televisión no quería seguir viendo las publicaciones de Sandra. "No voy a hablar de ello, pero gracias por preocuparos por cómo estoy", dijo Sandra en su momento.

Sandra ha dicho que sus problemas de salud tenían que ver con un lumbago. La presentadora se ha mantenido alejada de toda actividad física para poder recuperarse. Esos problemas no fueron un impedimento para que Sandra soplara las velas de su tarta. El pasado 4 de octubre celebraba su 43 cumpleaños con pequeño amigo, el perrete que tiene en común con su antigua pareja.

Sandra Barneda es una gran amante del ciclo indoor. Ha compartido una foto con sus seguidores retomando su actividad física. La periodista tenía una ganas enorme de volver a su rutina de deporte. Nos alegramos de su recuperación y poder saber más de ella. Ahora que parece que vuelve a su vida normal, seguro que la veremos disfrutando de nuevos proyectos. Felices 43 Sandra, que cumplas muchos más y que podemos disfrutarlos.