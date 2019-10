María Jiménez volverá a los escenarios acompañada de su gran amigo Miguel Poveda

View this post on Instagram

Desde que tengo uso de razón admiro y amo a esta artista con toda la extensión de la palabra, y desde que nos conocimos hemos querido cantar juntos algún día ... en breve lo haremos y lanzaremos al mundo para que lo disfrutemos! @mariajimenezoficial no es de este planeta. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa y de tu corazón ♥️ En breve ... #MaríaJiménez & #MiguelPoveda