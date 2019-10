Mila y Kiko protagonizan la gran bronca del concurso

Mila y Kiko han vuelto ha protagonizar una de las mayores broncas del concurso. Después del 'Limite 48 horas' dejaban la emisión en directo de la casa. A los pocos minutos, Mila y Kiko se enganchaban a gritos. La noche estuvo completa de momentazos. El primero lo protagonizó Pol con su entrada, a la que no les hizo nada de gracia a su ex novia Adara y al Maestro Joao, supuestamente ex novio también. Evidentemente, vivimos momentos muy tensos entre los tres concursantes y del resto de la casa, ya que todos vieron la entrada de Pol como algo que les desconcertaba. Kiko en mitad del directo tiraba la toalla. Cree que él será el expulsado de esta semana, porque Pol va a dar bastante juego.

Kiko: "Me voy yo el jueves y más habiendo venido Pol" #GHVIPLímite4 pic.twitter.com/yz9c1d0ieB — Gran Hermano (@ghoficial) October 8, 2019

Mila y Kiko olvidaron su último acercamiento para volver a enfrentarse entre gritos e insultos. Y es que, está totalmente claro que estos dos concursantes no pueden ni convivir ni verse.

gtres

"Qué respetes a las tías", le decía Mila a voces. Nerviosa, solo era capaz de alzar la voz y repetirle que es un 'machito', que solo está pendiente de su imagen física, que es un chulo, y burlándose de su peinado. Kiko se encontraba calentito después de que dibujase su curva de la vida y declarar a los cuatro vientos el amor que siente por Sofía, su actual novia. Ya sospecha que algo pasa fuera por el audio que recibió de su madre. La tensión en la casa parece que no se va a ir de momento.