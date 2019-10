Pepe y su chica ya nos decían en 2015 lo enamorados que estaban.

El bailarín ganó la edición de Gran Hermano cuando Mercedes Milá era todavía la presentadora del reality.

Pepe Flores no puede estar más feliz. En apenas cinco meses se convertirá en papá. Su chica, la modelo Marina Pérez, está embarazada del que será su primer hijo. Un bebé que llega por sorpresa, pero que era muy deseado…



Enhorabuena, tu chica y tú estáis esperando un bebé.

Sí, estamos súper contentos. No habíamos dicho nada porque ya sabes que los tres primeros meses son los más complicados…

¿Ya sabéis si es niño o niña? ¿De cuánto estáis?

De casi cuatro meses, pero todavía no sabemos el sexo.

¿Y qué preferís?

Como padres queremos que el niño venga con salud, pero yo prefiero un niño para que se llame Pepe Flores Junior, porque sería la tercera generación. Pero si es chica tenemos un problema (risas): Marina quiere que se llame Manuela, y yo prefiero María o Aitana. Pero como iré yo a registrarla… (Risas).



¿Habéis pensado en boda?

De momento, no. Lo lógico hubiera sido primero la boda y después el niño, pero las cosas han venido así… Así que queda aplazada la boda.

¿Pero os apetece?

Sí, claro que nos apetece la boda, pero por cosas del trabajo se ha ido dejando…

Tú no paras de trabajar. ¿En qué andas ahora?

Pues ahora trabajo en diferentes tablaos de Barcelona mientras preparo un nuevo espectáculo que he tenido que aplazar porque el estreno coincidía con el nacimiento de nuestro hijo…

¿No te apetece volver a la televisión?

La verdad es que sí porque no sé por qué no me han llamado más, aunque suene prepotente.

¿Qué te apetecería hacer?

Pues iría a otro reality, ‘GH VIP’ o ‘Supervivientes’ o incluso ‘GH Dúo’. Podría ir con mi chica o con mi 12+1, Noemi Merino o incluso con Pepe Herrero…

Fue el ganador de 'GH 12+1'

Pepe Flores se dio a conocer cuando participó en la edición número 13 del reality más famoso de la televisión. Y se hizo tan popular que incluso ganó el maletín con los 300.000 euros. Con ellos logró formar su propia compañía de baile, con la que prepara un nuevo espectáculo.