Quién no entienda que he tenido que apartarme de los medios por mi salud y por respeto a mi mujer entonces no entiende nada de nada. Como he dicho otras veces, es mi mujer, es mi vida y en donde voy a poner raciocinio es en la intimidad de mi hogar, en la privacidad, serenidad, confianza y amor que creo que nos profesamos los dos será donde tendremos que darnos las explicaciones oportunas, que no justificaciones. Eso no quita que lo mucho o lo poco que haya hecho @estelagrande en el concurso me vaya a frenar en lo posible a ayudarla y si eso se ve como un tonto será esa visión de gente corta de miras, ante todo es mi mujer y mi compañera de vida pero también es mi amiga y no la voy a dejar caer sola. No tengo intención de justificar nada, hago lo que me dicta el corazón, si me la pego, me la pego yo no nadie más, es mi vida, son mis decisiones. Muchas veces con el amor, nos ciegan las tonterías, el orgullo y el sinsentido, a eso súmale la tv y la repercusión de todo esto. Eres mi mujer Estela, a día de hoy me han hecho daño ciertas cosas, me han removido miedos del pasado y me han rematado, pero de todo uno sale, se pone uno en pie y camina de nuevo. Sé que no eres consciente de todo esto y lo que ha podido acarrear a todos los niveles, muchos dicen que te deje, muchos dicen que me vas a hacer de todo en la intimidad, muchos dicen que no me mereces, quiénes son ellos que tanto nos conocen por lo que se ve en un programa? Yo solo sé que te quiero, que te conozco, que no has sido lista con un tipo que te ha vendido a todos los niveles y según ha salido del nido te ha apuñalado, que has jugado con fuego y te has quemado y pese a todo, voy a estar ahí, donde nadie quiere que esté y donde otros no estarían. Soy un tonto? No, no me considero eso, me considero sobre todo tu marido y tu amigo y quien no lo entienda lo siento, pero no estoy para agradar a los demás ni para permitir que nos pisoteen. Tú y yo hablaremos en la intimidad y veremos donde acabaremos pero tranquila que no te voy a dejar caer, otras veces has estado tú cuando yo me he caído. ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️