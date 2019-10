Rocío Flores celebra su 23 cumpleaños rodeada de amor

La joven cumple años con uno de sus pilares fundamentales lejos de ella.

Su tía, Gloria Camila, le ha dedicado un tierno mensaje.

Este domingo, 13 de octubre, Rocío Flores cumple 23 primaveras y lo está viviendo de forma muy especial. Es, sin duda, un año diferente, y es que no tiene cerca a uno de los pilares fundamentales de su vida: Su padre, Antonio David. Estamos seguros de que su padre estará acordándose mucho de su pequeña desde la casa de Guadalix de la Sierra, pero de momento Rocío sopla las 23 velas sin él. Pero no sola, que no cunda el pánico. A Rocío le sobra amor por todas partes: Su familia, amigos... ¡y su chico! El joven le ha dedicado un tierno mensaje a través de las redes: "Felicidades a lo mejor de mi vida. El cuarto cumpleaños que paso contigo, y por muchos más!!". La joven le correspondía conunas tiernas palabras: "Lo material es lo de menos, lo más es tenerte al lado". ¡Qué bonito! Están enamoradísimos y no solo él, es que Rocío tiene enamorada a media España desde que se haya sentado en el plató de 'GH' para defender a su padre.

Instagram

Sus amigos están de lo más orgullosos de ella, y no han dudado en pasar este día con ella: La fiesta empezó a noche, saliendo a tomar cócteles entre amigos, y ha seguido durante todo el día de hoy. La hemos visto comer en un restaurante de Málaga, tomarse su correspondiente chupito posterior, y la copita de la tarde. Desde luego a su gran día no le está faltando detalle.

Su sobrina, Gloria Camila, también ha felicitado a "su rubia favorita", a quien le ha dicho: "Te quiamo", una mezcla de 'te quiero' y 'te amo'. ¡Qué amistad tan bonita las une!