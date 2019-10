La guerra continúa: Kiko Matamoros vuelve a arremeter contra Makoke

Hace unos días, Makoke y Kiko Matamoros volvían a coincidir en un plató. Aunque no realmente, y es que su guerra está tan abierta que el colaborador de 'Sálvame' se negó a compartir espacio con ella en 'Viva la vida', donde Makoke colabora: “No me apetece nada, creo que no aporta nada positivo. Tengo a mi hija en común con ella y cualquiera circunstancia o controversia que se dé le va a afectar a ella. Además tengo a mi pareja y no quiero que se den malentendidos”, confesaba. Parecía una manera en no entrar en conflictos y mantener esa paz que parecía que la pareja había firmado, pero de eso nada. Poco después ocurría lo mismo en 'Sálvame', de donde Kiko también se marchaba para no coincidir con ella, y es entonces cuando ella estalló.

"Es una persona difícil, nunca será posible tener una relación fluida", declaraba Makoke. Es más, cuenta que Kiko es una persona "soberbia" y que es algo que ve ahora y no antes, porque estaba enamorada. Pues ahora Kiko ha respondido y que se prepare porque vienen curvas...

“Lo único que haces es vivir del cuento de mi vida, mis circunstancias y, en este caso la de mi hijo”, ha declarado Matamoros. "Que hable mal de mi en un plató cuando yo no quiero coincidir con ella precisamente para evitar eso...", le ha pedido que "para ya, dedícate a hablar de ti, de tu relación, de tu novio, si le interesa a alguien... Pero a mi olvídame". “Esta mujer es parte del pasado y eso es lo que quiero que sea”, ha zanjado. "Me faltó el respeto", confesaba Kiko.

Asegura que esta actitud de 'no querer enfrentamientos' con Makoke es por Marta, "la quiero muchísimo y no le hace bien verme así en los platós". Aunque vistas estas declaraciones, lo de evitar enfrentamientos no sabemos si funciona así... Es más, ella misma ha entrado vía telefónica porque está "harta": "Las des calificaciones que hace contra mi... yo no vivo del cuento", declara. Ambos se han enzarzado en un cruce de acusaciones que, desde luego, apunta a que va a terminar mal.