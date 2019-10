A pesar de que parecía que el maestro Joao y Pol habían empezado con buen pie su convivencia dentro de la casa de 'GH VIP 7', las cosas en Guadalix de la Sierra son impredecibles y cambian de la noche a la mañana. La semana pasada vimos una bonita reconciliación entre la pareja, pero parece que eso ya ha quedado en la historia y los concursantes han decidido dar por finalizada su relación por la confesión del vidente. No obstante, su historia de amor es un continuo tira y afloja porque los concursantes tampoco pueden estar el uno sin el otro.

"Voy a cortar. Quiero ver a la otra persona. Aunque sé que va a ser doloroso, tengo que romper esto para empezar de cero", aseguró el maestro Joao que no quería que su pareja entrará a concursar en el reality por nada del mundo. "No hablas. Necesito que hables, que te expreses", dijo el maestro aparentemente enfadado. "A medida que pasan los días, pensé que me ayudarías y es al revés. Me lo estás poniendo muy difícil", confesó Pol.

"Sigo pensando en esa persona y, por mi parte, creo que deberíamos romper la relación porque esto no está siendo fácil para ninguno", confesó el vidente ante Pol Badía. "Lo que yo quería era que determinaras algo para poder seguir avanzando cada uno. Uno no puede decidir sobre sus sentimientos", señaló el ex novio de Adara Molinero. Ya veremos cómo continúa este culebrón...