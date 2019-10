Parece que la relación entre Mila y Estela está llegando poco a poco a buen puerto. A pesar de sus múltiples discusiones en las últimas semanas de reality por culpa del 'tonteo' entre la modelo y Kiko Jiménez, parece que el cariño que la periodista del corazón siente por Diego Matamoros, marido de Estela, es más grande para brindar todo su apoyo a la estudiante de psicología. Y es que las concursantes de 'GH VIP 7' tuvieron una bonita conversación durante la última fiesta de la casa donde zanjaron todas sus diferencias.

Telecinco

"Desde ayer estoy jodida. Cuando vi lo que dije sobre ti me sentí fatal. Sé que no debería haber hablado de la relación que tenías con Kiko pero aquí uno no se da cuenta del daño que puede hacer fuera. ¿Empezamos de cero?", dijo la de 'Sávame'."Lo de ayer me dolió, pero está todo bien. No siento que tenga nada que perdonarte. Al fin y al cabo esto es así. Es 'Gran Hermano'", aseguró la nuera de Kiko Matamoros. Mila y Estela terminaron fundiéndose en un cariñoso abrazo que sellaba la paz entre ellas.

Telecinco

No obstante, a todos nos sorprendió las declaraciones que la mujer de Diego Matamoros dio sobre la ex de Manolo Santana. "Mila llamó a Kiko para que ella y yo hiciéramos una alianza en el concurso y no tuviéramos malos entendidos", afirmó Estela sobre la llamada que Ximénez hizo a Diego en la que la colaboradora de televisión comentó que Matamoros le pedía que "cuidara y protegiera a su mujer". Veremos qué explicaciones da Mila a estas declaraciones de Estela.