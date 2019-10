Kim Kardashian intenta siempre mantener la línea y con una estricta disciplina de ejercicio y dieta lo consigue siendo muy constante por lo que siempre ha sido una de las hermanas con mejor físico. Eso sí, nunca está de más darse un capricho porque sino la falta de azúcar afecta también y eso las Kardashian lo saben a la perfección. Por eso, no es de extrañar ver a algún miembro de la familia tomándose un tentempié o un aperitivo en cualquier lugar sin remordimientos ya que a nadie le amarga un dulce.



En esta ocasión, a Kim le ha dado uno de sus caprichos pero esta vez en lugar de un dulce, la mujer de Kayne West ha tenido antojo de helado y no se ha cortado nada en tomárselo. Para cumplir con su antojo, la 'celebrity' ha salido de su casa con un chándal y una sudadera morada para darse un homenaje. Si su ropa de sport no fuera suficiente, Kim tenía tanta prisa por saciar sus ganas de dulce que no se ha maquillado. Así, sin una gota de maquillaje, salió de casa para comprarse un helado.

Gtres

Estamos acostumbrados a verla con prendas ajustadas que permitan distinguir sus curvas dejando que la celebrity pueda presumir de figura, aunque no es la primera vez que la vemos en chándal. Incluso ella misma ha compartido algunas imágenes en su Instagram en las que se la puede con este estilismo tan sport. Pero en esta ocasión parece que no era premeditada sino que cuando el apetito aflora da igual lo que lleves puesto con tal de apagarlo. Algo que la esposa del rapero ha conocido de primera mano al no poder resistirse a coger un helado.