Siempre nos han contado que ser jefa está muy bien y es muy guay (porque eres la que manda, claro), pero que no es nada fácil, que conlleva mucha responsabilidad y que hay marrones que te comes que, como se dice coloquialmente, 'no están pagaos'. Estamos de acuerdo en todo eso... pero parece que algunas han nacido para ello, y una muestra es, sin ir más lejos, Violeta Mangriñán. La ex superviviente se ha "autoconvertido" en presidenta de MTMad (la plataforma de Mediaset donde colabora y sube sus vídeos semanalmente)... así que ha aprovechado, ya que estaba, para sacar la tijera ¡y mandar a la p*ta calle a varios de sus compañeros! ¡Sin piedad y sin miramientos!

Mediaset

No contenta con ello, a algunos les ha puesto, encima, de vuelta y media: "A mí no me gusta hablar de personas que no conozco sólo por el hecho de tener un minutito de gloria en mi canal y hacer el ridículo. Entonces yo hablo de mí, de mi vida y de mi entorno. Pero hay gente muy ridícula que sí que lo hace, como una chica que se metió conmigo hace poco. Por una parte me honra, pero por otra tú eres patética. Estoy hablando de Lola, esta extronista guapita de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', amiga de Noel. Así que ésta, despedida. Por friki y 'hater-fan'", ha dicho.

pero la cosa no ha quedado ahí, porque si por ella fuera también mandaría al paro a Noel Bayarri y a Míriam Saavedra: "He estado mirando en MTMad los 'talentos'... bueno, “talentos”, y me he encontrado a Marta, la novia de Kiko Matamoros, y no he entendido muy bien... nada, así que también despedida. Y también despediría a Míriam, la novia, o ex novia, de Carlos Lozano. Me parece ridícula, súper chabacana y otra colgada. Así que 'ciao'".

Mediaset

Eso sí, igual que no le tiembla la mano para echar, tampoco le tiembla para contratar, porque está completamente segura de que le daría un canal a Nagore Robles ("me cae fenomenal, es súper auténtica, una crack de la tele, su estilo, sus dietas..."), a Mila Ximénez ("sin duda alguna, un canal de esta señora sería una fantasía") y a un icono de Telecinco: "Una tercera opción, ya que soy presidenta de MTMad, sería la 'princesa del pueblo', Belén Esteban, porque me parece una máquina, y sería súper interesante ver aunque sean 10 minutos de su día a día".

Pero claro, un gran poder (el de ser presidenta de MTMad) conlleva una gran responsabilidad, y también se ha 'autoanalizado' para dar a conocer que sabe sus puntos flacos y que los piensa mejorar: "hablando ya de mi canal, ya que soy la presidenta, reconozco que siempre hay cosas que se pueden mejorar, entonces me daría más tiempo, porque soy una tía que siempre está de aquí para allá; mejoraría con la cámara, porque ya llevo un tiempo en esto... y metería 5 capítulos más por semana. O me pondría una GoPro directamente en la frente para que vierais lo que hago en mi día a día, que sería mucho más entretenido". ¡Seguro que sí!