Más de 600 personas se dieron cita el pasado 9 de octubre en el Teatro Kapital de Madrid para disfrutar de la fiesta de entrega de los premios Esquire a los 'Hombres del Año' 2019, unos galardones que invierten en la diversidad, la solidaridad, el valor y la defensa de grandes valores. Hasta allí acudieron numerosos rostros conocidos, entre ellos Ana Guerra. La triunfita no deja de cosechar éxitos y no hay evento que se precie que no cuente con ella en su alfombra roja. Y allí, precisamente, habló de esos "hombres de su vida". ¡Dale al pay para escuchar sus declaraciones!

Aseguraba que "siento que como ser humano tengo una energía, quizá, más masculina que femenina", ya que "tengo más afinidad con los hombres... En mi familia, mis amigos". Confiesa tener más amigos chicos que chicas, aunque ellas, aunque sean menos, son de verdad y para toda la vida.

Además, ha aprovechado para hablar de la polémica que ha surgido recientemente sobre los sueldos de ella y sus ex compañeros de 'Operación Triunfo' en la gira... Confiesa que se han reído mucho y que no todo lo que dicen en las redes sociales es verdad, así que parecen no estar nada preocupados por lo que la gente pueda pensar. ¡No les ha afectado!

A Ana todo le sonríe, tanto en lo profesional como en lo personal, y es que parece que su relación con Miguel Ángel Muñoz sigue viento en popa, y no podríamos alegrarnos más. Sus canciones son todo un éxito, sus conciertos se llenan, comparte escenario con artistas de lo más consagrados... ¡Enhorabuena, Ana War!