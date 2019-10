Rafa Mora ¡se estrena como presentador de 'Sálvame'!

Si nos dicen hace unos años que algo así podría pasar, quizá nos habríamos reído en la cara de nuestro interlocutor, pero a veces la realidad supera la ficción, y ya lo cierto es que no nos sorprende nada contaros ¡que Rafa Mora se ha estrenado como presentador de 'Sálvame'! El valenciano continúa imparable en su carrera televisiva, y si hace unas semanas daba el pelotazo televisivo presentando 'Cazamariposas' (con muy poco acierto, todo hay que decirlo), ahora ha sido la ausencia de Jorge Javier Vázquez en el espacio 'Sálvame Limón' la que ha propiciado la elección de Rafa...

De hecho, este 14 de octubre se alineaban todos los astros para Rafa Mora, y es que ninguno de los presentadores habituales estaba presente: ni Jorge Javier, ni Carlota Corredera, ni Kiko Hernández ni tampoco María Patiño. Para él, desde luego, ha sido todo un notición nada más enterarse: "Estoy muy, muy agradecido, porque para mí esto es un sueño", ha dicho al empezar... pero también ha visto alguna cara larga entre sus compañeros: "Yo entiendo que haya compañeros que se alegren por mí y también que a otros les moleste, pero no pasa nada. Me gustaría hacer una ronda rápida: ¿hay alguno de mis compañeros que no se haya alegrado?", ha preguntado abiertamente.

Telecinco

A pesar de que la respuesta era muy sencilla, la primera en ser preguntada, Lydia Lozano, pasaba de contestar (por todos es sabido que Rafa no le cae especialmente bien). Por otro lado, Belén Rodríguez sí se ha alegrado, igual que Chelo García Cortés, aunque la ex superviviente quizá no tanto, porque Rafa le ha pedido que le quite la demanda que tiene interpuesta contra él... y ella ha hecho caso omiso.

Telecinco

Anabel Pantoja ha sido muy clara: "sabía que tenías ese sueño, ojalá no sea el único día, sino el primero de muchos", le ha deseado, aunque quizá el más 'picajoso' con su respuesta ha sido Kiko Matamoros: "me alegro... sí y no: sí, porque me alegro por él, y no porque quería que fuera Lydia para boicotearla", ha bromeado. ¡Cómo es este hombre!

Su madre ha entrado en directo

Como no podía ser de otra manera, Montse, la madre de Rafa, ha llamado en mitad de la tarde al programa para felicitar a su pequeño de alma: "Que lo hemos conseguido, cariño. ¡Felicidades! Te quiero muchísimo, tete", le ha dicho, haciendo llorar a su hijo en vivo y en directo. "Gracias, mami", le ha contestado entre lágrimas. ¡Qué bonito!

Además, ha contado con el favor de Jorge Javier Vázquez, que nada más llegar también le ha felicitado, y le ha dicho que ha hecho verdaderos méritos para que ésta no sea la única vez: "No hay persona a la que le guste salir en la tele más que a mí, pero si yo puedo ayudar a cumplir el sueño de Rafa, yo le cedo mis 'Sálvame Limón'".