Cuando nosotros hablamos de que los famosos son personas de carne y hueso que sienten y padecen, lo decimos de verdad, y es que muchos de ellos, a pesar de que en las redes sociales o en las entrevistas se muestran alegres y felices, sabemos de sobra, porque nos pasa al resto de los mortales, que la precesión va por dentro, y en el caso de Anna Padilla, la hija de la presentadora y humorista Paz Padilla, también, y es que ahora ha confesado en uno de sus vídeos que acude al psicólogo.

Aprovechando el Día Mundial de la Salud Mental, Anna quiso hacer público que ella también padece problemas psicológicos, y que la mejor manera que ha encontrado para superarlo ha sido yendo al psicólogo. No es, sin embargo, la primera vez que habla de ello: también desveló hace un tiempo que ya siendo una niña, en 2005, tuvo que superar sus problemas de ansiedad tras la separación de sus padres.

Instagram

El trabajo le ha dado muy buenas noticias

No todo van a ser problemas para la hija de Paz Padilla: la influencer ha querido hacer partícipes a sus miles de seguidores también de una buenísima noticia, y es que, tras graduarse en Economía, y hacer prácticas de lo suyo hasta en dos ocasiones, ha decidido dedicarse al sector de la Producción: "Al final es algo que he mamado desde pequeña, que me apetece y me ilusiona mucho y, aunque no lo parezca, también es una de las salidas de mi carrera. Lo haré desde la posición más baja (por si alguien tenía dudas), porque mi única intención es aprender lo máximo posible y encontrar algo que me apasione", ha contado en Instagram. ¡Pues le deseamos lo mejor del mundo!