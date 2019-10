El pasado 12 de octubre, Noah, el hijo de Elena Furiase y Gonzalo Sierra, cumplía su primer añito de vida. "FELIZ 1er CUMPLE!!! ⭐️Nos encanta ver la vida a través de ti... es la única versión que me importa! TE QUEREMOS CHIQUITITO♥️", escribía la orgullosa mamá en sus redes sociales. La actriz disfruta de su pequeño al máximo, aunque también tiene que despedirse de él en alguna que otra ocasión... Como el pasado 9 de octubre, cuando acudió an el Teatro Kapital de Madrid para disfrutar de la fiesta de entrega de los premios Esquire a los 'Hombres del Año' 2019. Y, ¿qué hace en esas ocasiones con Noah? ¡Pues dejarlo con su abuela! A Lolita se le cae la baba con el pequeñín y no duda en animar a su hija a hacer todo lo que ocupe su tiempo para ella quedarse cuidando del pequeño.

Pero si de algo puede presumir esta familia, es precisamente, de que Noah está creciendo rodeado de amor. Así lo ha confesado la propia Elena: "está toda la familia super volcada y yo lo agradezco un montón, lo más importante es que los niños se críen con amor y mi hijo de eso va sobrao".

Además, "con su abuela se lleva muy bien, tienen una relación muy bonita. Noah ya va reconociendo a la familia y a mi madre la conoce", confiesa mientras se recoge la baba. ¡Si es que Noah está para comérselo!

Eso sí, el peque ya apunta maneras y no precisamente como actor... ¡Le encanta la música! A ver si ha salido otro cantante en los Flores, desde luego él ya da palmitas, según confiesa su propia mamá, orgullosa, por supuesto.