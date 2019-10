Ava Karabatic, a sus 31 años, ha decidido dar el salto a la política en Croacia. La modelo quiere realizar ciertos cambios si finalmente resulta elegida como presidenta del país croata, como por ejemplo legalizar la marihuana y la prostitución. La modelo Ava Karabatic ya ha dado a conocer su intención de convertirse en la presidenta de Croacia, probando suerte en las próximas elecciones de enero de 2020. Hay gente que se ha mostrado reticente al tema, mientras que otros se han mojado y dice que la política se está convirtiendo en un espectáculo.

“He decidido que me postularé para presidenta. Me han dado muchos mensajes de apoyo en Instagram y les agradezco por eso. La política es mi segundo amor. Ya no puedo ver cómo le pasan cosas malas a mi país. Es como si todos estuvieran ciegos con ojos sanos, nuestros jóvenes abandonan el país, las tasas de natalidad disminuyen”, explica Ava Karabatic en su perfil de Instagram.

Muchos son los puntos clave que quiere poner en práctica la ex actriz porno. La explosiva modelo también estudia prohibir el aborto una vez pasadas las primeras seis semanas de gestación y luchar en contra de la corrupción, como si no hubiera un mañana. "Estoy más que harta de la corrupción", cuenta la ex actriz.