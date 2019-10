Miriam Saavedra confiesa que, ahora mismo, ya no está con Carlos Lozano .

Que ahora voy, que ahora vengo y por el camino me entretengo....¿o no? Así podría resumirse en un 'plis plas' la relación entre Miriam Saavedra y Carlos Lozano. Y es que tras casi cinco años de amor digamos intermitente, ya no están juntos (venga va, añadamos con comillas un 'por ahora'). Así lo reconocía la peruana el lunes 21 de octubre en 'Sálvame' cuando le preguntaban cómo se encontraban y ella respondía “Carlos y yo estamos en 'stand by'” ante la cara de asombro (¿asombro?) del resto de colaboradores en plató. Pero, ¿qué ha pasado esa vez para que se hayan tomado un tiempo en su relación? Y lo que más nos inquieta, ¿será realmente una ruptura definitiva?

Y es que, sinceramente, si volvemos la vista atrás para hacer un repaso de sus anteriores crisis, perdemos la cuenta de las ocasiones en las que la princesa inca y el presentador han estado separados, al borde de la ruptura y se han reconciliado. Infidelidades, peleas, celos, broncas en directo... La pareja ha capeado mil y una adversidades pero, al parecer, Carlos Lozano no está dispuesto a luchar más como ya advertía en su última entrevista a pesar de que, en más de una ocasión, ha admitido estar locamente enamorado de Miriam.

Miriam Saavedra ha confesado que este tiempo de 'stand by' en el que se encuentran ahora tiene su origen en esa entrevista de Carlos Lozano cuando él ya admitió que la relación no iba bien. "Yo pensé que iba a hablar de su nuevo proyecto, pero terminó diciendo que teníamos problemas”, explicaba la peruana.

Y hay estaba Lidia Lozano para dejarle bien claro a Miriam el origen real de esta ruptura ¿temporal? La periodista indicó que Carlos Lozano no ha terminado de superar la historia de Hugo Castejón y que no le gusta que su chica salga tanto de fiesta. "Soy una chica joven, salgo con mis amigas. Qué hay de malo? Yo le digo que salga con nosotras y él no quiere", explicó la peruana.

Pero lejos de caer en el dramatismo, parece que Saavedra tiene bastante asumida su nueva situación sentimimental. "Hemos estado cinco años juntos y he llorado muchísimo, lo he pasado muy mal", reconocía Miriam pero con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que la ganadora de 'GH VIP 6' ha decidido seguir adelante y centrarse en sus estudios de interpretación en la escuela de Cristina Rota.