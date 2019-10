View this post on Instagram

Esta letra de mi 1º single de #Kairós (compuesta por @paco_salazar_ y @virginiamaestro , dos grandes!) la escribí como himno para lo que sentía que venía a mi vida. Sabía que venía algo muy positivo y esperanzador. Ya solo quedaba más que tirar hacia adelante. Para seguir para continuar con el camino que empecé desde pequeña. Las cosas buenas suman, pero lo difícil sumas MÁS!! Asi que , siempre adelante, con todo el amor del mundo , y lo más importante ... queriéndose un poquito más, para amar mejor lo que nos rodea. 💟 Al fin pienso en mi Vuelven a mi recuerdos que no saben dónde ir. Tal vez otro momento traiga amor Y vuelva a creer, y vuelvo a creer Ya me cansé De tantas tardes en soledad Ya nada de eso importa sin fingir Yo quiero vivir, yo quiero vivir. Condeno otra vez mentiras y tradiciones de ayer Supero ya mi miedo y gritaré Al fin pienso en mí, al fin pienso en mi Supe entrenar Los lomos de mi espalda y tirar Tantas historias que datn miedo hablar Y no me escapé, yo no me escapé Fieras de mar Catástrofe en el cielo con mi Dios Contando aquellos pasos de terror Ya no puedo más, ya no puedo más Condeno otra vez mentiras y tradiciones de ayer Supero ya mi miedo y gritaré Al fin pienso en mí, al fin pienso en mi Arranco en mi ropa y grito en voz Sin darte cuenta, tú, tú me has hecho mejor Empiezo de nuevo, transcribo mi historia Comienzo a vivir cosiendo cada parte de mi piel Curando mis heridas gritaré Al fin pienso en mi Condeno otra vez mentiras y tradiciones de ayer Supero ya mi miedo y gritaré Al fin piensa en mí ooohhh! al fin pienso en mi OH OH OH oooh oh!! Al fin pienso en mi