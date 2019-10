Telecinco fue obligada a suspender la emisión de 'Pasapalabra'.

Christian Gálvez, ilusionado con su nuevo proyecto.

Hace unas semanas, se conoció la sentencia judicial que obligaba a Telecinco a dejar de emitir 'Pasapalabra', uno de sus programas estrella. Fue una dura batalla judicial con la productora británica ITV Studios que acusaba a la cadena española de plagio y que ha durado diez años.

De esta manera, su presentador, Christian Gálvez veía como el programa de su vida, no podía emitirse más. Durante días de incertidumbre en el que no se sabía qué haría finalmente Mediaset, Christian estuvo arropado por su mujer, la ex gimnasta Almudena Cid, con la que el pasado 7 de agosto celebraba su noveno aniversario de boda.

Ahora, unas semanas después del cese de la emisión del programa responsable de dar uno de los premios más altos de la historia de la televisión española, Mediaset ha anunciado que ya tiene la solución para recuperar a la gran audiencia que cada tarde esperaba con ganas su querido 'Pasapalabra'.

Telecinco emitirá un nuevo concurso que se llamará 'El Timón' y que como no podía ser de otra forma, Christian estará al frente. El programa se emitirá cada tarde como una sección más de 'Sálvame Banana' y durará 40 minutos. El nuevo concurso se emitirá por primera vez el viernes 18 de octubre y la hora elegida serán las 20:30 horas, para luego dar paso al informativo de Pedro Piqueras.

Pero no sólo se integrará el programa de corazón, si no que se grabará en su mismo plató de las instalaciones de Mediaset en el madrileño barrio de Fuencarral en Madrid. Pero sin duda, la mayor alegría para los fans de 'Pasapalabra' es que el famoso 'Rosco' también regresará a las pantallas. Esta prueba final podrá formar parte del nuevo concurso porque la productora británica con la que ha mantenido el litigio no era propietaria de los derechos de este formato.

Por tanto los concursantes de 'El Timón' volverán a enfrentarse en la ronda de definiciones de palabras.