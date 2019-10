Tener un hijo, normalmente, es una buena noticia: se supone que es la máxima expresión del amor entre dos personas... pero no siempre es así. A veces los accidentes ocurren, y un hijo no deseado, aunque sea igual de querido, puede paralizar tu vida. No sabemos si éste es el caso de Alma Bollo, que a sus 19 años ha confirmado que está esperando su primer hijo junto a su chico, pero lo que está claro es que, aunque a día de hoy la flamante abuela -Raquel Bollo- está deseando verle la carita al bebé, el día que se enteró no se lo tomó tan bien...

Gtres

Ha sido en el canal de MTMad de su hija donde Raquel, respondiendo a varias preguntas de los seguidores de Alma, ha confesado su mala reacción a la noticia de que iba a ser abuela: "Me sorprendió mi reacción, porque ella esperaba que le dijera 'pero tú estás loca, qué has hecho, has destrozado tu vida…', y yo sólo lloraba y lloraba porque me daba tanta pena… decía 'por qué, con la vida tan bonita que tienes, tus estudios, tu pareja, quiero que disfrutes…'. Yo me quedé muy en shock, primero con mucha pena y luego con mucha rabia, porque decía '¿por qué, Dios mío, si lo tiene todo en la vida?'", revelaba Raquel.

Gtres

A día de hoy ya lo lleva mejor, pero reconoce que la vida de su hija va a cambiar, y mucho: "A ver, no es nada malo, pero es una complicación en tu vida siendo tan joven, porque yo lo he vivido. Ella no tenía necesidad de eso, y es una responsabilidad que, quieras que no, paraliza tu vida".

Gtres

Y como la vida de Raquel va de drama en drama, también ha confesado que no se tomó nada bien que desde MTMad le propusieran a su hija tener un canal: "Estaba preocupada, y lo hablé con varias compañeras mías de ‘Sálvame’. No me sentó bien. Sé que es una plataforma que hace mucha gente, que está relacionado con la moda, con los influencers, sirve para que te salgan otras publicaciones… pero yo veía 'MTMad' y pensaba en televisión, corazón, mi programa… y quieras que no, yo para mi hija quiero lo mejor y lo que menos le haga sufrir, porque cualquier cosa que le puedan decir es como si a mí me arrancaran el corazón, porque no la quiero en este mundo. Pero fui cogiendo opiniones de cada uno, y fue Rafa (Mora) el que me dijo que un canal digital no es igual que uno de televisión… y le podía abrir muchas puertas".

Gtres

Ay, las madres... ¡lo que nos preocupamos por los hijos! Y eso que a Alma las cosas no le están saliendo nada mal entre sus trabajos esporádicos, su preciosa relación sentimental y sus estudios de Derecho... y ahora, futura mamá. ¡Ella sí que es una mujer todoterreno!