“Que lo de la manada se quedaría corto”, “algo que no sería legal en 157 países”, “le pido un euro, la saludo, le pido una foto y la violo contra el urinario”... Comentarios tan dolorosos como estos son los que ha tenido que soportar Ester Expósito en sus redes sociales. Ha tenido y tiene, porque no cesan. Y como ella cientos de mujeres más, sean o no sean rostros conocidos. Es por eso que hace unos días estallaba y compartía con sus seguidores de Instagram estos mensajes en forma de denuncia pública bajo el título: “Ole que machitos sois, asco”.



Los comentarios denunciados por la actriz, protagonista de series como 'Élite', comenzaban cuando un usuario planteaba una pregunta en su cuenta de Twitter: “¿Qué pasa si te encuentras a Ester Expósito en un baño?”. Ahora, en su última aparición pública, la propia Ester ha querido hablar de lo sucedido: "A mí en lo personal no me afectaron, sabía que había comentarios de ese tipo, pero no solo a mí, a todas las mujeres... Pero como me pareció repugnante quise darle visibilidad y ponerlo en las redes para que se vea que aún hay gente así y que el feminisimo es necesario", declaraba.

"Mucha gente se piensa que ya no hay machismo, y todavía hay muchísimo que cambiar y que evolucionar... Quería enseñar lo que las mujeres tenemos que aguantar", zanjaba. Además, aprovechaba para hablar de cómo ha cambiado su vida ahora que es toda una celebridad en nuestro país y fuera de él, ya que gracias a Netflix la serie ha dado la vuelta al mundo. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!