La colaboradora de televisión no estaba pasando sus mejores momentos dentro la casa. Y es que parece que la convivencia con el resto de sus compañeros le está pasando factura a su estado de ánimo. Sus continuas peleas en la casa y sus despertares se están convirtiendo ya en toda una tradición en 'GH VIP 7'. Sin duda, la periodista necesitaba un chute de energía para poder seguir en el concurso con la mayor sonrisa posible. Alba, su única hija, ha sido la encargada de mandarle un cariñoso mensaje de parte de todo la familia. Atención a sus palabras.

Telecinco

En primer lugar, fue Jorge quién le dedicó unas palabras tras su último amago de abandono. "Tienes que luchar contra ese despertar, porque tienes localizado tu peor momento", le dijo el presentador. "Me tengo que acostumbrar, porque en mi casa ya sabes que no se me puede hablar hasta que me tomo un café", reconoció cabizbaja Mila antes de recibir esa llamada tan esperada.

Telecinco

Tras nominar lo más rápido posible, su hija Alba entró telefónicamente en la casa para darle ánimos. "Contagia la casa de positividad, de buen rollo. Saca las risas que te caracterizan y pasa de las broncas", afirmó la hija de Manolo Santana. "Creo que eso te une a tus compañeros y quiero verte así. Optimista y positiva ante todo", aseguró Alba ante una Mila llena de lágrimas. "Estoy contigo, te quiero ver bien dentro de la casa y disfrutando de esta experiencia única", concluyó la llamada.