Las idas y venidas entre el Maestro Joao y Pol Badía hacen que muchos de los espectadores piensen que se trata de un montaje. Uno de esos espectadores es Amor Romeira, quien no ha dudado en dar su opinión en redes sociales sobre la relación entre el vidente y el ex concursante de 'GH 17'. Sobre todo a raíz de que la tercera persona en este triángulo amoroso saliera a la luz. Y es que, gracias a María Jesús Ruíz, buena amiga de Joao desde que coincidieron en 'Supervivientes', ha salido a la palestra Albert, el supuesto amante de Joao con el que le fue infiel a Pol antes de entrar al concurso, y que ha acudido al plató de 'MYHYV' para defender su postura. Algo que Amor Romeira no se cree para nada, todo lo contrario que Adara.

Instagram

Para Amor Romeira, toda esta situación estaría ya preparada desde hace tiempo, ya que le extraña mucho que Albert, quien siempre ha negado que le guste la televisión, no haya tardado en acudir a 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para contar su historia de amor con Joao y que además, quiera subir a la casa de Guadalix para ver y aclarar toda esta situación. Pero sobre todo, lo que más le extraña a la cantante es que Albert ya haya publicado fotos en las que muestra orgulloso la ubicación en la que se encuentra, que en este caso es 'Mediaset'.

Amor Romeira Instagram

Amor Romeira se cuestiona la amistad entre María Jesús Ruiz, que no es la primera vez que es criticada por su comportamiento, y el adivino, ya que es la propia modelo la que se está encargando de que Albert hable públicamente, y es algo que puede perjudicar el concurso de Joao. "Estoy preocupada por el Maestro Joao por qué con lo bien que lo estaba haciendo, la gente de fuera e incluso su mejor amiga, María Jesús Ruiz, se está cargando su concurso", aseguraba la influencer en sus 'stories'.

Esta semana, Pol Badía es uno de los nominados, por lo que pude ser que la próxima semana se encuentre cara a cara con el amante de su chico. ¿Podrán aclarar esta situación ellos dos sin el Maestro Joao presente?