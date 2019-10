Juntarse con amigos y acabar hablando de guarradas varias, es todo uno, y si no que se lo digan a Noel Bayarri, Steisy y Lola Ortiz. Los tres ex 'viceversos' continúan una gran amistad fuera de la tele, y muchas veces quedan para ponerse al día en Madrid. Una de estas últimas reuniones la ha grabado Noel para su canal de MTMad, y de ahí ha salido, literalmente, DE TODO, porque han hablado desde GH VIP hasta sus experiencias sexuales más raras... y sí, hay tela que cortar, porque lo que nunca nos imaginamos fue la confesión que Noel estaba a punto de hacer...

El 'mojo picón', su apodo más popular por su origen canario, no se cortó ni un pelo hablando de los concursante de 'GH VIP 7', y es que en plenos rumores sobre su sexualidad ¡ahora ha confirmado que 'se f*llaría a Kiko Jiménez'! Eso sí, todo entre risas, por lo que tampoco podríamos tomarle demasiado en serio, aunque después de decir que no le gustan nada Estela o Adara... ¿seguro que no le pica la curiosidad de probar?

Si bien el canal es de Noel, las que han tomado las riendas esta vez han sido Lola Ortiz y Steisy, y sobre todo esta última, a la que le encanta el sexo y lo disfruta libremente, acabó hablando de lo que mejor se le da, y ahora ha desvelado su experiencia sexual más rara... ¡agarraos los machos porque es para flipar!

"En la vida me ha pasado una cosa como esa. Conocí a un muchacho con el que me fui a tomar algo, y hablando con él me dijo que su padre se había muerto un año antes. Claro, le dije 'ay, lo siento, qué pena' y tal", adelantaba. Hasta ahí todo normal, hasta que llegó el 'momento cama': "Acabamos de cenar, de beber y, en plena faena, el tío mira para arriba y me pregunta: '¿te follarías a mi padre?'". La cara de Steisy, como es lógico, era un cuadro, y tras una segunda vez preguntada, ella se aventuró: "¿...sí?", afirmó poco convencida, ante lo que recibió una inesperada respuesta: "Sí... me gusta", recordó la ex tronista... ¡y eso que el padre del chico estaba muerto! "Al ver aquello le dije '¡sí, y a tu madre también!' ¡Yo me quedé muerta!", decía mientras Noel y Lola ALUCINABAN...

Sin embargo, no sabemos muy bien por qué flipaban, porque las vivencias de Noel y Lola tampoco se quedaban atrás: "A mí me hicieron el carrete filipino, que mientras la tienes dura, hacen un nudo ahí con un cordón, van jugando con la presión y, cuando te vas a correr que no puedes más, lo sueltan... y explotas", contaba él. "Yo lo que sí he hecho es con un columpio, que estás ahí tumbada con las piernas como si fueras a parir, y unas cuerdas atadas por el cuerpo, para que cuando te vayan a agarrar, en vez de hacerlo del cuerpo, te cojan de las cuerdas y te den más fuerte", revelaba Lola.

