Su ex le reclama ante el juez una pensión mayor para su hijo

"Sé que va a quedar en nada"



Omar Montes se siente decepcionado y dolido con Nuria, la madre de su hijo. Según publicaba 'Semana' hace unos días, ella le ha denunciado por injurias y amenazas y ambos tuvieron que personarse en el juzgado la semana pasada. Así las cosas, es lógico el gesto que lució Omar Montes en la presentación de los eventos que el Parque de Atracciones de Madrid ha organizado con motivo de Halloween: sonriente, pero nada entregado a la causa, en la que otros famosos sí se lo pasaron como niños.

"Estoy tranquilo porque sé que esto se va a quedar en nada", aseguró en 'Cazamariposas', donde explicó: "Yo con Nuria me llevo muy bien, pero está influenciada por su madre; y todo porque le pago 350 euros de pensión y ahora quiere 1.000. Eso es un sueldo. ¡Se creen que soy yo Ronaldo…!". Sobre el proceso, que tiene lugar en el Juzgado de Violencia contra la mujer, sentenció: "Si hubiera pruebas o algo, me habrían puesto una orden de alejamiento o me hubieran metido preso…". Vamos, que su ex le está haciendo la vida mártir, frase que él mismo ha popularizado...



No es la primera vez que Omar y Nuria tienen problemas: los seis años que duró su relación terminaron con una orden de alejamiento, aunque bien es cierto que después la pareja logró superar sus diferencias.

Con mucho mejor gesto que el ex de Chabelita acudieron también a la fiesta Amor Romeira, Alejandra Rubio, Arantxa de Benito y su hija Zaira e incluso Ana Fernández y Andrea Molina, entre otros.

