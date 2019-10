El colaborador de televisión se emocionó con las palabras de su padre

Tras una larga batalla mediática parece que el presentador y su padre por fin han hecho las paces



Alonso Caparrós lleva varios años alejado de su familia, una dura polémica familiar que se ha convertido en una batalla mediática entre padre e hijo, donde ambos han protagonizado bochornosas declaraciones y actuaciones en televisión. Finalmente, el colaborador de televisión dejó su puesto en ‘Sálvame’ y, un año después, ha vuelto renovado después de haber superado sus malos hábitos. De hecho la reconciliación con su familia es casi un hecho y está a punto de ser completa. Le faltaba recuperar el contacto con su hermano Andrés, pero su sobrino acaba de tener un problema de salud que le ha llevado al hospital y esto ha hecho que Alonso se dé cuenta de que en la vida no hay tiempo que perder.

Llamó a su hermano y volverán a verse por primera vez en tres años en el hospital visitando a su sobrino. Estas palabras han provocado la emoción de Andrés Caparrós, que ha intervenido telefónicamente en ‘Sálvame’ para decirle algo a su hijo: “Has dicho que hay momentos en los que el corazón manda y suelen ser cuando suena un poco la alarma, cuando tenemos el temor de que algo serio puede ocurrirle a alguien de nosotros y tú reaccionaste como yo sabía que lo ibas a hacer. Eso que puede considerarse como una casualidad no lo ha sido, ha sido una manera de manifestarse de ese Dios al que has hecho referencia”. Su padre le mandaba un abrazo “muy apretado”, se declaraba orgulloso de él y le decía: “Te quiero infinitamente y espero que hablemos mucho de muchas cosas y planifiquemos las cosas que tenemos que hacer juntos”.

También emocionado, Alonso tomaba la palabra para rectificar en público lo que hizo mal con su familia: “Te quiero pedir perdón, ya te lo pedí en privado, por lo que sufriste. Me equivoqué porque pretendía cambiar a mi padre. He estado ciego en muchas cosas, ahora valoro al padre que tengo con sus virtudes y sus defectos y quiero que sepas que lo que me has dicho resonará para siempre en mi interior. Te quiero con todo lo que puede querer un hijo a su padre y, ante todo, te pido perdón”.Esta emotiva reconciliación dejaba a todos entre lágrimas en ‘Sálvame’ y Alonso acababa diciendo: “Siento que ha sido la salida del infierno, no solo las adicciones, sino vivir toda la vida con esta sensación, esto no tiene precio, ha sido uno de los mejores momentos de mi vida”.