El director de 'Sálvame' aclara la verdad sobre las alianzas de Rosa Benito

Rosa Benito lanza un mensaje a David Valldeperas a través de Instagram

El director de 'Sálvame', David Valldeperas, ha aclarado que pasó el día que decidieron fundir las alianzas de Rosa Benito en el programa después de que ella anunciase su ruptura con Amador. Según David, la idea era realizar este acto simbólico para poner fin a un tema que había sido muy comentado desde que comenzaron los rumores de ruptura entre ambos. El director de 'Sálvame' ha confesado que Rosa Benito se opuso y fue entonces cuando decidieron hacerlas con otros anillos diferentes. "A mí me hubiese gustado que fueran las reales porque a mí me gusta hacer las cosas reales", ha confesado.

Estas declaraciones se han producido después de que Rosa Benito decidiese utilizar su cuenta de Instagram para publicar una foto con un claro mensaje. "Que no, que no quemé mis alianzas, eso es lo que quería Valldeperas pero no lo consiguió".



Lo cierto es que Rosa Benito no mantiene un buen recuerdo del programa para el que estuvo colaborando ni de sus antiguos compañeros. Después de irse del programa y estar un tiempo alejada de la televisión. Rosa Benito volvía a Telecinco para colaborar en el programa de 'Ya es mediodía'. Un espacio en el que sí que parece encontrarse cómoda y que ha querido transmitir en su mensaje en Instagram: "Mi época dorada es ahora".

De momento, parece que las rencillas entre Rosa Benito y sus antiguos compañeros de trabajo está muy lejos de poder sanarse. De hecho, el propio director de 'Sálvame' ha admitido que preferiría no tener que cruzarse con ella durante los pasillos.