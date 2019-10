Chabelita la ha vuelto a liar. Cada vez que abre la boca, sube el pan, y no estamos hablando de su música... que también. En su última intervención en 'El programa de Ana Rosa', donde colabora, quiso denunciar que su madre cuenta con un trato de favor en la cadena, asegurando que está protegida y que tiene el poder de vetar temas sobre su vida además de contar con ciertos "palmeros" que se lo ponen todo mucho más fácil. Unas palabras que no han tardado en recibir respuesta, sobre todo de los 'implicados'.

Una de las primeras en demostrarle su desacuerdo fue la propia Ana Rosa Quintana, que, molesta, invitó a Isa a que razonase sus palabras y que explicase en qué se había protegido a su madre. “Será que no se han comportado los colaboradores como tú querías pero ¿qué tiene que ver eso con tu madre?”, le preguntaba la periodista a la hija de la tonadillera, que se mantuvo firme en su discurso: “Se protege más a una persona que a otra”.

Telecinco

Otro de los afectados con estas acusaciones fue Luis Rollán a quien directamente Isa señaló como uno de los "palmeros" de su madre. Y él mismo quiso responder, vía telefónica, en 'Sálvame': “Ella que mató a Frozen ¿Quién eres tú?”, comentaba con ironía respecto al 'single' de Isa. Además, Isa le acusó de defender a su madre arremetiendo contra ella, algo que Luis niega en rotundo: "¿Cuándo he hablado yo mal de ella? El problema lo tendrá ella conmigo, no yo con ella".

Además, Rollán ha asegurado que no le sorprende nada de lo que venga de la niña: “A mi esta no me da pena ninguna, no me extraña nada de ella. Si trata así a su abuela y a su madre, imagínate al resto”. Eso sí, Luis ha dejado claro que no piensa callarse ante futuros ataques de Isa, aunque sea “la hija de”. Dice que nunca le ha faltado el respeto a Isa y le molesta que sea “intoxicada”, pues cree que lo dice está guionizado o manipulado por alguien. "No tienes ni idea de lo que significa tener amigos, porque no los tienes", se ha defendido, y es que según él, "un amigo acude en los buenos momentos cuando se le llama, y en los malos sin ser llamado", y eso es lo que es él para Isabel Pantoja.

Telecinco

Otro ataque de Isa fue directo a Irene Rosales, asegurando que no se enteraba de nada de lo que pasaba en su familia, a lo que la propia mujer de Kiko ha respondido que ella ha opinado lo que ha vivido con la familia.