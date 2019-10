Mari Cielo Pajares reaparece en televisión para hablar de la relación con su padre

La hija de Pajares reconoce que es muy difícil tratar con él

La hija de Andrés Pajares, Mari Cielo, ha reaparecido en el programa de 'Sábado Deluxe' para aclarar todo lo que ocurrió con su padre y por qué acabaron distanciándose. Una situación que se evidenció cuando Andrés Pajares decidió publicar sus memorias y su hija no quiso ir a la presentación. Unas memorias donde tanto a ella como a su madre no las dejaban en muy bien lugar. Mari Cielo, ha reconocido que su padre es una persona muy difícil de tratar y que la relación con él no es fácil. "Hablar con él me ponía muy nerviosa", ha admitido.

telecinco

Para ella, todo sucedió cuando estuvo ingresada en la UCI y su padre no se acercó a visitarla "poniendo la excusa de que no se encontraba bien". Sin embargo, Mari Cielo Pajares ha reconocido que mientras que a ella le contaba que no podía ir, tanto él como su hermano le mandaban fotos de ellos dos en Marruecos pasándolo bien.

Agencias

Esta situación le hizo mucho daño psicológicamente hablando. Además, Mari Cielo admite que su padre es alguien que te "machaca" constantemente. Hablar con él para ella era un esfuerzo debido a que le juzga constantemente por todo lo que hace.

Para ella, lo más duro es saber que su padre no ha estado en los momentos más difíciles de su vida. "Pensé que a pesar de todo siempre estaríamos ahí cuando lo necesitásemos los unos a los otros". Un hecho que no ocurrió y que fue el detonante para que ella decidiese no acudir a la presentación de las memorias de su padre.

Telecinco

A pesar de todos los conflictos, le escribió una carta contándole todo lo que sentía. Un escrito del que no recibió una agradable respuesta.