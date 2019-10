La colaboradora de 'Ya es mediodía', afirma estar muy tranquila y con salud “que es lo importante”



Rosa apuntó tener el corazón “contento, estoy ilusionada con la vida"



Se mostró esquiva al hablar de Mila Ximénez, Kiko Jiménez o Antonio David Flores

Del 18 al 20 de Octubre se ha celebrado en el Ifema deMadrid, el Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral, Salón Look, punto de encuentro para el sector de la imagen, de la belleza y de la estética integral de España. El salón, una de las citas referente en el mundo, ha contado el pasado sábado con la presencia del peluquero Manuel Zamorano, y de Rosa Benito, en el stand de la marca Termix. La cuñada de Rocío Jurado ha hablado con la prensa, antes del “show” donde Zamorano ha estado peinando, y poniendo más guapa a Rosa Benito. Antes dela masterclass, Rosa ha hablado unos minutos con la prensa, aunque no ha sido muy habladora al tocarle temas personales.

Rosa que comentó que es fundamental cuidarse el pelo, el cual se “cuida más que la cara”,confesó no cuidarse en exceso su imagen. Respecto a cómo ha sido su vuelta a la televisión, tras salir por la puerta de atrás de Sálvame, y estar ahora en 'Ya es Mediodía' , programa de la misma cadena, apunto: “Estoy feliz en el programa. La experiencia está siendo muy buena”.

Rosa Benito que lleva unas semanas enfrentada con su antiguo programa, sus colaboradores y en especial su director, David Valdeperas, no quiso hacer comentarios sobre este espinoso asunto, aunque añadió: “Estoy tranquila, tengo salud que es lo importante. Tengo a mi familia bien”. Respecto a cómo tiene su corazón, afirmó que está bien: “Contento, estoy ilusionada con la vida.Doy gracias a Dios por tener lo que tengo, por tener cinco nietos maravilloso, seis. Tengo trabajo, tengo salud. Tengo a mis niños con trabajo, tengo unos nietos que me dan la vida”.

Gtres

Además quiso hablar de su hija Rosario Mohedano:”Está pletórica, está produciendo su propio disco. Pero somos felices, qué más podemos pedir”, la cual no le importa nada las críticas que la hagan: “Es una luchadora, lo está demostrando. Como ella dice hay que mirar hacia adelante. Le digo que primera ella y luego por los demás. Le da igual las críticas, que hablen si quieren”.

Además de negar que uno de sus últimos “tuit” en Twitter fuera hacia Belén Esteban: “No que va. Lo puse hace tiempo, se me borró y lo he puesto otra vez”, sobre cómo ve a Mila Ximénez:”La casa es muy difícil”. Al preguntarla por último como ve a Kiko Jiménez y a Antonio DavidFlores, hizo el gesto de aprobación sin hacer más declaraciones.